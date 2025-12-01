El Papa León XIV llegó este lunes al Líbano, en el último día de su primera gira pastoral, por Medio Oriente, informó el Vaticano. El avión que lo traslada aterrizó a las 15:34 (hora local) en el Aeropuerto Internacional de Beirut-Hariri.

La nave llegó procedente de Estambul y, según el sitio Vaticano, el Papa dedicaba la tarde del lunes a reuniones institucionales, incluyendo un discurso ante las autoridades.

El pontífice mantendrá encuentros con líderes políticos y con jóvenes, participará en una reunión interreligiosa y oficiará una misa en el paseo marítimo de Beirut. Todo esto forma parte de la segunda etapa de su primera visita al exterior desde que fue elegido en mayo.

La peregrinación concluirá el martes 2 de diciembre, completa la información vaticana.

Con información de NA

