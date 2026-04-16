El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano iniciarán un alto el fuego de 10 días, que comenzará a las 18:00 hora de Argentina, tras conversaciones telefónicas con los líderes de ambos países y negociaciones realizadas en territorio estadounidense.

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El mandatario precisó que la tregua regirá desde las 17:00 del este de Estados Unidos y señaló: “Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y el primer ministro Benjamin Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días".

Además, Trump indicó que “he dado instrucciones al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan ‘Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera”.

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Según informes de la agencia Xinhua, delegaciones de ambas partes mantuvieron conversaciones en Estados Unidos para avanzar en la posibilidad de una tregua. Tras el anuncio, Netanyahu convocó a una reunión telefónica urgente del gabinete de seguridad israelí para analizar la situación.

El conflicto también involucra a Irán, que supedita su plan de paz con Estados Unidos al cese de las hostilidades en territorio libanés. En este contexto, fuentes de Hezbollah advirtieron que cualquier acuerdo deberá incluir un cese total de los ataques israelíes y no otorgar libertad de acción militar a Israel.

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Por su parte, el líder hutí de Yemen, Abdul-Malik al-Houthi, expresó su respaldo a Hezbollah y al pueblo libanés, y calificó las acciones israelíes como una “agresión grave”. En un discurso difundido por la cadena Al-Masirah, también responsabilizó a Estados Unidos e Israel por la escalada de tensiones en la región.

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Estas declaraciones se producen luego del alto el fuego del 8 de abril entre Irán, Estados Unidos e Israel, tras 40 días de enfrentamientos. Sin embargo, las negociaciones posteriores entre Teherán y Washington, realizadas en Islamabad, no lograron alcanzar un acuerdo definitivo. Desde finales de marzo, los hutíes han lanzado misiles y drones contra Israel en respaldo de sus aliados regionales, en un contexto de creciente inestabilidad en Medio Oriente.

Fuente: con información de Noticias Argentinas