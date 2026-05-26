Mashghara in the Bekaa Valley, Lebanon [Screengrab/Al Jazeera]

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este martes luego de una serie de ataques aéreos israelíes sobre distintas zonas del Líbano. Según medios estatales libaneses, al menos 12 personas murieron y varias resultaron heridas tras los bombardeos registrados en el valle de Bekaa y en el sur del país.

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La agencia estatal National News Agency (NNA) informó que los ataques alcanzaron durante la noche del lunes a la localidad de Mashghara, ubicada en el este libanés. Por su parte, el Ejército israelí aseguró haber atacado más de 100 objetivos vinculados a Hezbollah, incluyendo infraestructura y combatientes en Bekaa y el sur del territorio.

La ofensiva ocurrió luego de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizara una intensificación de las operaciones militares contra Hezbollah, en medio del creciente deterioro del alto el fuego impulsado por Estados Unidos y vigente desde el mes pasado.

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Desde Mashghara, la periodista de Al Jazeera Zeina Khodr reportó que hubo al menos diez bombardeos en media hora sobre una zona con edificios residenciales y señaló que todavía había personas desaparecidas bajo los escombros.

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Además, la NNA reportó intensos ataques de artillería sobre las localidades sureñas de Arnoun, Yohmor al-Shaqif, Zawtar al-Sharqiyah y Mayfadoun, además de bombardeos en Shahour y Srifa, en el distrito de Tiro.

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En paralelo, el vocero en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, emitió nuevas órdenes de evacuación para los habitantes de Nabatieh, ciudad ubicada en el sur del Líbano. “Por su seguridad, deben evacuar inmediatamente sus hogares y desplazarse al norte del río Zahrani”, publicó en la red social X.

El conflicto se agravó después de que Hezbollah iniciara ataques contra Israel el pasado 2 de marzo, en el marco de la guerra entre Israel e Irán. El grupo respaldado por Teherán aseguró que actuó en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, ocurrida el 28 de febrero, y por las reiteradas violaciones israelíes al acuerdo de cese del fuego firmado en noviembre de 2024.

De acuerdo al Ministerio de Salud del Líbano, más de 3.100 personas murieron desde el inicio de las hostilidades, mientras que otras 9.600 resultaron heridas y cerca de un millón debieron abandonar sus hogares.

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Fuente: Al Jazeera