Larroque apuntó contra las internas del peronismo y pidió “orden”
“Nosotros tenemos que poner en el centro de discusión a Milei”, señaló, en referencia al presidente.
“Nosotros tenemos que poner en el centro de discusión a Milei”, señaló, en referencia al presidente.
El Ministro de Kicillof reflexionó, en Mar del Plata, en una nota exclusiva con El Marplatense sobre la situación actual del sector productivo y las dificultades que afronta.
El ministro Andrés Larroque denunció que el Estado nacional solo ofreció cubrir dos micros para la delegación bonaerense.
“El que conspira contra Axel (Kicillof) en una joda extraña está”, dijo Larroque en la reunión organizada por la Agrupación 13 de Abril.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad opinó con cautela de cara a las elecciones generales. “Tenemos que ser prudentes y concentrarnos en trabajar”, sostuvo.
"Si se espiralizan los contagios" por coronavirus, el sistema sanitario "revienta acá, en Estados Unidos o en Italia", sostuvo el ministro de Desarrolo de Comunidad bonaerese.