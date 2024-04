El Ministro de de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, explicó las picantes opiniones que dejó su intervención en el encuentro que se realizó el sábado al mediodía en la Quinta de San Vicente, a ocho años de la multitudinaria caravana a Comodoro Py en defensa de Cristina Fernández de Kirchner.

La convocatoria fue de la Agrupación 13 Abril, espacio político que dirige el Ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. Allí, Larroque expresó que “el que conspira contra Axel (Kicillof) en una joda extraña está” y reflexionó sobre la conducción partidaria, con el foco en Cristina Kirchner: “¿Qué es la conducción de Cristina (Fernández de Kirchner), que tres ñatos te manden un WhatsApp? Yo no quiero esa conducción con movimiento popular, con cuadros auxiliares de conducción, mesas de conducción con debate con programa con método y movilización”.

En una entrevista por radio, Larroque explicó sus dichos, que generaron revuelo. En esa línea, habló de la necesidad de que el peronismo sea “amplio”, y de “valorar a los compañeros y compañeras que son una esperanza para el futuro”, entre los que, considera, está Axel Kicillof.

“Es una discusión necesaria, bastante está soportando esta sociedad con el padecimiento de las políticas del gobierno nacional de (Javier) Milei. Una forma de encontrar una salida es revisar lo nuestro espacio para poder ser una alternativa de futuro”, aseveró el funcionario, quien añadió: “Todos tenemos que poner las barbas en remojo y rediscutir cómo seguimos hacia adelante”.

En esa línea, sin dar nombres, dijo que esta revisión para definir nuevas acciones “sería un signo de responsabilidad política, venimos cometiendo muchos errores”. Y añadió: “Si alguien tiene algo que decir que salga de la catacumba, de la madriguera, de la cueva, porque la conspiración nos ha hecho mucho daño, Milei es presidente”.

Consultado sobre la posibilidad de que Axel Kicillof sea el nuevo conductor del peronismo, Larroque fue tajante: “Yo no planteo que Axel Kicillof debe conducir el peronismo, todos tenemos un reconocimiento en la figura de Cristina (Fernández de Kirchner) y de ninguna manera se puede atacar a Axel o se puede conspirar. Ha sido puesto en la picota por el propio Milei”.

Para poner paños fríos a las tensiones que suscitaron sus opiniones y en las que siempre sobrevuela su distanciamiento de La Cámpora y de Máximo Kirchner, el ministro reflexionó: “Terminemos, demos vuelta la pagina y tratemos de poner en valor aquellos compañeros y compañeras que son una esperanza hacia el futuro, no me parece que Axel sea el único, pero me parece que seguimos rumiando sobre una figura que ya ha ganado dos elecciones… no sirven esos auditores eternos que parece que quieren enseñarle a todo el mundo a hacer política”.

En su defensa a Kicillof, Larroque continuó: “La conducción no es comer asado, en el peronismo se muestra en la cancha. Tenemos que ser más respetuosos de aquellos compañeros que ponen el cuerpo todos los días”.