El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, afirmó hoy que “el peronismo necesita orden”, en medio de la tensión interna del espacio tras un acto partidario realizado en La Plata, donde también respaldó una eventual proyección presidencial del gobernador Axel Kicillof.

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El funcionario se refirió a los episodios ocurridos durante el encuentro del PJ bonaerense, en el que militantes reclamaron por la situación judicial de la ex presidente Cristina Fernández e interrumpieron el discurso del mandatario provincial.

“Creo que no le suma a nadie ni le aporta a la propia Cristina. Tenemos que ser muy cuidadosos de generar escenarios que nos hacen hablar de situaciones internas”, sostuvo Larroque, al tiempo que cuestionó las discusiones dentro del espacio.

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En esa línea, remarcó que este tipo de planteos hacia dirigentes que “siempre han puesto la cara y el cuerpo” no contribuyen a mejorar la situación política. “Terminan complejizando aún más el escenario”, advirtió.

El ministro insistió en la necesidad de enfocar la agenda política en la confrontación con el Gobierno nacional y evitar profundizar diferencias internas. “Nosotros tenemos que poner en el centro de discusión a Milei”, señaló, en referencia al presidente.

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Durante la entrevista, Larroque también reforzó el liderazgo de Kicillof dentro del peronismo y lo ubicó como una figura con proyección a futuro. “El peronismo necesita orden y conducción y Axel le puede dar eso. Creo que tiene la capacidad y templanza para asumir esa responsabilidad”, afirmó.

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El trasfondo de las declaraciones está vinculado al acto realizado en La Plata, donde el gobernador fue interpelado desde el público con consignas en favor de la ex presidente. “Axel, queremos saber cómo liberar a Cristina”, le gritaron durante su exposición, a lo que respondió brevemente: “Exacto”.

La situación derivó en nuevos cánticos y expresiones dentro del recinto, entre ellas una bandera con la consigna “Cristina Libre” y pedidos para impulsar la candidatura presidencial de Kicillof.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas