Por segundo año consecutivo, la provincia de Buenos Aires decidió no participar en los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles 2025, debido a la falta de financiamiento por parte del Gobierno nacional. La decisión fue confirmada este lunes por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

“El ofrecimiento del Estado nacional hacia la Provincia fue cubrir apenas dos micros”, cuestionó Larroque en conferencia de prensa, en referencia al recorte presupuestario aplicado al certamen que depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes a cargo de Daniel Scioli.

La medida se conoce a días de que el gobernador Axel Kicillof inaugurara los Juegos Bonaerenses 2025, que contaron con la inscripción de 480.000 jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. El certamen provincial demandará una inversión de 18 mil millones de pesos y prevé reunir a 30 mil finalistas en Mar del Plata.

Como alternativa a la ausencia en los Evita, Buenos Aires confirmó su presencia en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), organizados por el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico. La competencia reunirá a más de 3.000 atletas de 50 disciplinas entre el 9 y el 14 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

“Implica una inversión de casi 600 millones de pesos para que la provincia tenga su delegación”, explicó Larroque. Los JADAR se celebrarán cada cuatro años en distintas sedes y buscan posicionarse como el nuevo certamen de referencia para el deporte argentino de alto nivel.

Fuente: Dib