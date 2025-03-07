Sclavi y Tetaz Chaparro en la primera convocatoria del año para Los Pumas
Joel Sclavi y Nahuel Tetaz Chaparro fueron incluidos en la primera convocatoria del año para Los Pumas de Felipe Contepomi.
Joel Sclavi y Nahuel Tetaz Chaparro fueron incluidos en la primera convocatoria del año para Los Pumas de Felipe Contepomi.
En el inicio de la gira internacional que desarrollan Los Pumas dirigidos por Michael Cheika superaron a Escocia con Nahuel Tetaz Chaparro y Joel Sclavi en cancha.
Luego de varios años en España y Francia, el ex pilar de Pueyrredón firmó su precontrato para jugar desde la próxima temporada en la franquicia profesional argentina de rugby, que pertenece a la UAR y que finalizó como subcampeón en el último certamen.