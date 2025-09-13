Por la cuarta fecha del Rugby Championship, Los Pumas se quedaron con la revancha ante Australia y lo derrotaron a domicilio por 28-26 en el Allianz Stadium de Sydney. El equipo argentino llegaba al cotejo tras caer la semana anterior en un frenético final de partido 28-24 ante los propios Wallabies en la ciudad de Townsville. El encuentro marcó además el test número 50 de Julián Montoya como capitán albiceleste.

En una entretenida primera mitad de golpe por golpe, Los Pumas arrancaron de mejor manera imponiéndose en el primer scrum del partido y consiguiendo sus primeros tres puntos gracias a la buena pegada del cordobés Santiago Carreras, quien convertía de penal a los tres minutos. Tan solo un minuto después, los Wallabies respondieron apoyando el primer try de la tarde de la mano del centro Joseph-Aukuso Suaalii. Sin embargo, el conjunto nacional recuperaba la ventaja a los siete minutos tras una gran presión y recuperación de su capitán Julián Montoya, que convertía la primera conquista argentina.

A pesar de la ventaja, Los Pumas mantuvieron la intensidad y a los trece ampliaron la diferencia con un segundo penal de Carreras. El partido se complicaba más para los Wallabies tras la amarilla a Jorgensen, que los dejaba con uno menos. A los 25 minutos, los comandados por Felipe Contepomi volverían a sumar de penal gracias a la estupenda pegada del apertura cordobés. A partir de entonces, el partido entró en un impasse de buenos momentos defensivos que recién se rompió a los 37 minutos con el cuarto penal de la tarde de Carreras, que se mostró infalible de media distancia durante todo el encuentro. De esta manera, Argentina cerraba el primer capítulo arriba 19-7.

Los Pumas salieron al complemento decididos a no bajar la intensidad y concentración de la primera etapa y a solo tres minutos del reinicio volvieron a utilizar su arma predilecta, el penal, para sumar nuevamente de la mano de Santiago Carreras. El equipo australiano no encontraba la manera de solucionar sus problemas de indisciplina y volvía a ceder dos penales que el número 10 de Los Pumas transformaba en puntos, a los 12 y 23 minutos.

El propio Carreras vería la tarjeta amarilla cinco minutos más tarde, lo que generó que los Wallabies se volcaran con todo en campo albiceleste y, en una ráfaga, lograrían descontar por duplicado con tries de la mano de Andrew Kellaway y el recién ingresado Filipo Daugunu. A partir de este punto, el equipo argentino se replegó en su campo y se centró en la faceta defensiva, pero a tan solo dos minutos del final Australia Daugunu anotaba un nuevo try, el cual fue convalidado tras la revisión del TMO por un posible pase forward, y dejaba al conjunto local a dos puntos abajo. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Townsville, esta vez Los Pumas sacaron a relucir su garra y aguantaron el embate final de los australianos para quedarse con una merecida victoria por 28-26, que los vuelve a meter de lleno en la lucha por el campeonato.

El seleccionado argentino volverá a competir el sábado 27 de septiembre, a partir de las 12:10 horas de Argentina, por la 5° fecha del Rugby Championship cuando se enfrente en condición de visitante a Sudáfrica, en el Estadio Kings Park de Durban.

Síntesis del partido

Los Pumas: 1. Mayco Vivas (Boris Wenger), 2. Julián Montoya (Ignacio Ruiz), 3. Joel Sclavi (Francisco Coria Marchetti), 4. Guido Petti (Franco Molina), 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González (Pablo Matera), 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García (Agustín Moyano), 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares (Justo Piccardo), 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró (Ignacio Mendy), 15. Juan Cruz Mallía.

Entrenadores: Felipe Contepomi.

Australia: 1. James Slipper (Angus Bell), 2. Billy Pollard (Josh Nasser), 3. Taniela Tupou (Zane Nonggorr), 4. Jeremy Williams, 5. Tom Hooper (Lukhan Salakaia-Loto), 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight (Carlo Tizzano), 8. Harry Wilson, 9. Nic White (Tate McDermott), 10. Tane Edmed (James O’Connor), 11. Corey Toole (Filipo Daugunu), 12. Hunter Paisami, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen, 15. Andrew Kellaway.

Entrenador: Joe Schmidt.

Primer tiempo: 3m, penal de Santiago Carreras (LP); 4m, try de Joseph-Aukuso Suaalii convertido por Tane Edmed (AUS); 7m, try de Julián Montoya convertido por Santiago Carreras (LP); 13m, penal de Santiago Carreras (LP); 25m, penal de Santiago Carreras (LP); 37m, penal de Santiago Carreras (LP).

Resultado parcial: Los Pumas 19 vs 7 Australia

Incidencias: 17m, tarjeta amarilla a Max Jorgensen (AUS)

Segundo tiempo: 3m, penal de Santiago Carreras (LP); 12m, penal de Santiago Carreras (LP); 23m, penal de Santiago Carreras (LP); 26m try de Andrew Kellaway convertido por Tane Edmed (AUS); 27m, try de Filipo Daugunu (AUS); 38m, try de Filipo Daugunu convertido por James O’Connor (AUS).

Incidencias: 24m, tarjeta amarilla a Santiago Carreras (LP),

Resultado final: Los Pumas 28 vs 26 Australia.

Árbitro: Christophe Ridley (Inglaterra).

Cancha: Allianz Stadium (Sydney, Australia).