Los Pumas afrontarán este sábado en Townsville el primero de los dos partidos programados en suelo australiano por el Rugby Championship, y entre los 23 convocados aparece nuevamente Joel Sclavi. El pilar marplatense, que viene de ser protagonista en la histórica victoria frente a los All Blacks en la Argentina, suma 29 caps con la camiseta albiceleste y continúa afianzándose como una pieza de peso en el pack nacional.

Ads

El encuentro se jugará desde las 14:30 hora local (1:30 de la madrugada en nuestro país), con transmisión de ESPN, y tendrá un marco especial por el presente de ambos equipos. Mientras los Wallabies llegan con entusiasmo tras su gira por Sudáfrica, Los Pumas buscarán prolongar el envión anímico de la gesta lograda ante Nueva Zelanda y consolidar su crecimiento partido a partido.

El torneo se mantiene muy parejo, con cada seleccionado registrando una victoria y una derrota. Además, será un regreso con historia para la Selección: la última vez que se presentaron en Townsville fue en 2021, con derrota 27-8, aunque el antecedente más fresco en Australia es el de 2023 en Parramatta, cuando un try agónico de Juan Martín González aseguró un resonante 34-31 para los argentinos.

Ads

Entre las novedades de la lista, se destacan las presencias de Boris Wenger y Gerónimo Prisciantelli, quienes podrían tener su debut oficial en el seleccionado mayor.

De esta manera, Sclavi se mantiene en la consideración de Contepomi en un momento clave para Los Pumas, que además de competir en el Championship, ya tienen en el horizonte la preparación para la ventana de noviembre y el ciclo rumbo al Mundial 2027.

Ads

Los 23 convocados de Los Pumas en Townsville

Titulares:

Mayco Vivas (33 caps) Julián Montoya (110 caps) (Capitán) Joel Sclavi (29 caps) Franco Molina (14 caps) Pedro Rubiolo (25 caps) Juan Martín González (44 caps) Marcos Kremer (75 caps) Pablo Matera (114 caps) (Vicecapitán) Gonzalo García (13 caps) Santiago Carreras (57 caps) Mateo Carreras (28 caps) Santiago Chocobares (29 caps) Lucio Cinti (36 caps) Bautista Delguy (35 caps) Juan Cruz Mallía (44 caps) (Vicecapitán)

Finishers:



16. Ignacio Ruiz (20 caps)

17. Boris Wenger (sin caps) *

18. Francisco Coria Marchetti (3 caps)

19. Guido Petti (91 caps)

20. Joaquín Oviedo (15 caps)

21. Agustín Moyano (2 caps)

22. Gerónimo Prisciantelli (sin caps) *

23. Benjamín Elizalde (3 caps)

Ads

* Posible debut oficial.