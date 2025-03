Los Pumas comenzarán el 2025 con una concentración en Londres que va del 10 al 12 de marzo y que tendrá la presencia de 30 jugadores. Dentro de la lista que ha brindado el entrenador Felipe Contepomi están incluidos Joel Sclavi y Nahuel Tetaz Chaparro.

El marplatense surgido de Pueyrredón RC y el nacido en Madariaga que se desarrolló en Biguá; pugnarán por tener un lugar en un largo año de competencia. El calendario internacional propone 13 compromisos a lo largo del 2025 y tendrá inicio en un icónico encuentro ante los British & Irish Lions el 20 de junio en Dublín.

La Ventana de Julio estará compuesta de dos partidos ante Inglaterra, entre el 5 y el 12 de julio en La Plata y San Juan, y un encuentro ante Uruguay la siguiente semana, aún con sede a confirmar.

El Rugby Championship comenzará en agosto con la visita de los All Blacks a nuestro país, con dos encuentros en Córdoba y Vélez, para luego visitar a Australia en Townsville y Sydney, y a Sudáfrica en Durban, con la particularidad de que la última fecha se disputará en Twickenham (Londres). Por último, el cierre del calendario 2025 estará determinado por la gira por Gales, Escocia e Inglaterra (9, 16 y 23 de noviembre).

En vísperas al Camp de Londres, el head coach Felipe Contepomi comentó: “Estamos muy contentos de volvernos a encontrar tras lo que fue un muy exigente 2024. Si bien el diálogo con los jugadores es continuo, estas instancias juntos son muy importantes para poder revisar, planificar y delinear lo que será un desafiante año”.

La lista de convocados para el Camp en Londres es la siguiente:

FORWARDS

BERNASCONI, Bautista

CORIA MARCHETTI, Francisco

ELÍAS, Efraín

GONZÁLEZ, Juan Martín

GRONDONA, Benjamín

GRONDONA, Santiago

ISA, Facundo

KREMER, Marcos

MOLINA, Franco

MONTOYA, Julián

OVIEDO, Joaquín

PAULOS, Lucas

PETTI, Guido

RUIZ, Ignacio

SCLAVI, Joel

TETAZ CHAPARRO, Nahuel

VIVAS, Mayco

BACKS

ALBORNOZ, Tomás

CARRERAS, Mateo

CARRERAS, Santiago

CHOCOBARES, Santiago

CINTI, Lucio

CORDERO, Santiago

DELGUY, Bautista

ELIZALDE, Benjamín

GARCÍA, Gonzalo

ISGRÓ, Rodrigo

MALLÍA, Juan Cruz

MENDY, Ignacio

PRISCIANTELLI, Gerónimo

A continuación, el fixture 2025 de Los Pumas:

British & Irish Lions

20 de junio – Los Pumas vs British & Irish Lions (Aviva Stadium – Dublín, Irlanda).

Ventana de Julio

5 de julio – Los Pumas vs Inglaterra (Estadio UNO Jorge Luis Hirschi – La Plata) – 16:40hs.

12 de julio – Los Pumas vs Inglaterra (Estadio San Juan del Bicentenario – San Juan) – 16:40hs.

19 de julio – Los Pumas vs Uruguay (sede a confirmar)

Rugby Championship

16 agosto – Los Pumas vs All Blacks (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba) – 18:10 hs

23 agosto – Los Pumas vs All Blacks (Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires) – 18:10 hs

6 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium – Townsville, Australia) – 1:45 hs (Arg.)

13 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Allianz Stadium – Sydney, Australia) – 1:15 hs (Arg.)

27 septiembre – Springboks vs Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park – Durban, Sudáfrica)

4 octubre – Los Pumas vs Springboks (Allianz Stadium Twickenham – Londres, Inglaterra) – 11:00 hs (Arg.)

Ventana de Noviembre

9 noviembre – Gales vs Los Pumas (Principality Stadium – Cardiff, Gales) – 12:10hs (Arg)

16 noviembre – Escocia vs Los Pumas (Murrayfield Stadium – Edimburgo, Escocia) 12:10hs (Arg)

23 noviembre – Inglaterra vs Los Pumas (Allianz Stadium Twickenham – Londres, Inglaterra) – 13:10hs (Arg)