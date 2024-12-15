Renacer de las cenizas: la catedral de Notre Dame reabrió sus puertas
Ante miles de invitados y tras cinco años de intenso trabajo, el templo quedó reinaugurado tras el devastador incendio.
Ante miles de invitados y tras cinco años de intenso trabajo, el templo quedó reinaugurado tras el devastador incendio.
Hoy hacemos turismo por Kyoto, recorremos el coqueto barrio de Gion y visitamos un templo en honor a la diosa Kannon. También nos metemos en un bar de karaoke.
El reconocimiento destaca el aporte de ambos artistas a la cultura local y su proyección a nivel nacional e internacional.
Casa FOA convoca a la creatividad
La relevancia del festival trasciende lo artístico
Lo aseguró el periodista Roberto Curri, en una extensa y rica entrevista con Adrián Caballero en La 100 Mar del Plata (FM 103.6).