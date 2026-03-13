El Concejo Deliberante distinguió la trayectoria de la artista plástica Nancy Grasso y del músico Marcelo Iglesias, quienes recibieron la declaración “de interés” por su aporte a la cultura de Mar del Plata, en un acto realizado en el recinto legislativo.

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El cuerpo deliberativo declaró “de interés” la trayectoria artística, académica y cultural de Grasso “en reconocimiento a su aporte a las artes visuales, la innovación artística y la proyección cultural de la ciudad de Mar del Plata a nivel nacional e internacional”. En tanto, se reconoció la trayectoria de Iglesias “por su valioso aporte a la cultura y a la música de la ciudad”.

Tras recibir las distinciones, Grasso y agradeció el reconocimiento. “Es muy importante para un artista ser reconocido en el lugar donde está. También quisiera decir que soñé, porque me animé. Y doy las gracias a mi formación académica, a los increíbles docentes que tuve en la Universidad Nacional de Cuyo, que fueron muy didácticos y grandes artistas. Fue una hermosa etapa de mi vida”, indicó.

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Por su parte, Iglesias también agradeció el reconocimiento recibido: “Quisiera decir gracias a mis padres, que siempre me apoyaron y a todos los artistas con los que compartí música y escenarios”.

Nacida en Mendoza y radicada en Mar del Plata desde 1981, Grasso es licenciada y profesora en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Cuyo, con especialidad en pintura y formación en la cátedra del maestro Zdravko Ducmelic. Con más de cuatro décadas de trayectoria, desarrolló una obra reconocida que integra colecciones privadas en países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, México, India y Emiratos Árabes Unidos.

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Entre sus aportes artísticos se destaca su rol como precursora del Wine Art en Argentina, realizando performances de pintura en vivo con materiales orgánicos derivados de cepas de vino y técnicas mixtas sobre diversos soportes. Su producción incluye exposiciones en instituciones culturales y museos, entre ellos el Museo Municipal de Bellas Artes Juan Carlos Castagnino, además de murales en espacios públicos e institucionales.

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Iglesias, por su parte, nació y reside en Mar del Plata y desarrolló una extensa trayectoria como guitarrista, compositor y referente de la música instrumental argentina. Su propuesta artística combina elementos del tango, el folklore argentino y la música popular y académica.

A lo largo de su carrera participó en conciertos, ciclos culturales y festivales en distintos escenarios del país. En 1998 obtuvo el Primer Premio en la Bienal Nacional de Arte Joven organizada por la Municipalidad de General Pueyrredon y en 2010 recibió el Premio Estrella de Mar como guitarrista por el espectáculo Piazzolla, música y letra, dedicado a la obra de Ástor Piazzolla.