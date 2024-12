Por su rol como conductor de "Los datos del día", pero además como docente universitario y asesor en comunicación y marketing, Roberto Curri es una de las personas indicadas para referirse a la comunicación. Ese fue el foco de la entrevista que realizó Adrián Caballero en La 100 Mar del Plata (FM 103.6), donde si bien precisó que "la comunicación soluciona problemas", también se mostró preocupado por la sobreinformación.

En principio, Curri sostuvo que hay varias respuestas para la consulta sobre qué es la comunicación. Allí, detalló que “es natural e imposible de no hacer, porque no podés no comunicar, que es lo que se plantea en el inicio de la carrera de periodismo o comunicación”. Pero más allá de ese análisis, también remarcó que piensa a la comunicación “como una especie de aventura”. Es que según explicó, le gusta comunicar “desde cualquier tipo de plataforma y medio”, al igual que “escribir, hablar y el arte”.

"Por un lado, es algo innato, y por otro, algo que se puede experimentar todo el tiempo, buscar y entrenar. En cualquier ámbito, la comunicación soluciona problemas”, destacó el docente de la Universidad Fasta y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

En esa línea, también mencionó la “comunicación efectiva o asertiva”, lo que señaló que ocurre “cuando lograste transmitirle a una persona lo que buscabas, en esa codificación y decodificación que hay de los mensajes”. Es el hecho de hablar simple, en el mismo lenguaje y con los mismos códigos.

Y además, puntualizó que si trasladás ese concepto a la tecnología, “hay muchas discusiones que se generan porque no hay una buena comunicación o se le puso un tono a un mensaje escrito que en realidad no está, pero si se hubiesen usado las mismas palabras en la vida real, nunca se habría gestado ese problema”.

Roberto Curri, por fuera de su trabajo en la casa de altos estudios, convive con la comunicación, justamente en su programa “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7). Sobre esa faceta de su vida, rebalsado de noticias, comentó que a la mañana se deja llevar “por el flujo de información y las distintas versiones sobre un mismo hecho”, y ya a las 13 -al inicio del programa- tiene que “dar claridad sobre lo que está pasando”.

Acerca de este mismo punto, aclaró: “Los domingos o los lunes a la mañana hago un repaso. Tengo guiones de todo lo que va pasando día a día y repaso eso para sacar alguna visión general o datos concretos de la marcha de la economía y la cuestión social. Hay temas que aparecen o desaparecen, y algunos son muy importantes, por lo que trato de volver a ellos, como los índices de confianza del Gobierno o la educación”.

Es que la tarea del licenciado en Comunicación es aún más complicada al tratarse de un país como Argentina, “que es muy pero muy cambiante”. Y aunque reconoció que es “difícil”, expresó que le es “entretenidísimo” y que es “un país espectacular", en el que “siempre pasa algo” y parece "salido de una serie de Netflix”.

Pero a pesar de que valoró la cantidad de noticias y la diversidad que hay entre ellas, Curri cuestionó la sobreinformación que genera las redes sociales. “Es tal el nivel de estímulo que uno tiene con TikTok e Instagram, pero son retacitos de momentos y capáz nada tiene que ver con nada. Ves un gol, un pedacito de una canción y a alguien que golpea a otra persona, y en realidad, no queda nada”, advirtió.