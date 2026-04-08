Humanidades suma el Traductorado Público en Inglés a su oferta académica
La nueva carrera comenzará en el segundo cuatrimestre y tendrá una duración de cuatro años. La primera charla informativa será el próximo viernes 17.
La nueva carrera comenzará en el segundo cuatrimestre y tendrá una duración de cuatro años. La primera charla informativa será el próximo viernes 17.
Se trata de una propuesta académica que fortalece la formación doctoral y consolida el liderazgo de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el campo de las Ciencias de la Educación.
Así lo afirmó el decano de la Institución Enrique Andriotti Romanin, donde informó que poseen récord de ingresantes.
Humabot, como lo llamaron, responde consultas sobre las carreras a distancia de Bibliotecario Escolar (BIBES) y Licenciatura en Documentación (LICAD), aunque se prevé ampliar su cobertura a la totalidad de las carreras y áreas.
La agrupación estudiantil universitaria, "Ante todo Libres" denunció que fueron “víctimas del hostigamiento y censura que busca callar al nuevo armado”. El lugar de militancia dentro de la facultad fue atacado. Apuntaron también a la falta de respuestas del Decano.