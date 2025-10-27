El Consejo Académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) aprobó la reforma que actualiza el plan del Doctorado en Educación, nueva carrera de posgrado.

El nuevo plan de estudios actualiza la propuesta académica y fortalece la formación de investigadores capaces de producir conocimiento de valor social y pedagógico. Con un enfoque interdisciplinario y una fuerte articulación con la investigación y la extensión universitaria, el Doctorado en Educación busca formar profesionales comprometidos con los desafíos contemporáneos de la educación en la Argentina y la región.

El Doctorado se inscribe en una trayectoria institucional que incluye más de dos décadas de trabajo sostenido en docencia e investigación educativa, expresada en la consolidación del Departamento de Ciencias de la Educación, el Centro de Investigaciones Médicas (CIMEd) y múltiples grupos de investigación, extensión y publicaciones reconocidas por su impacto académico.

La carrera, de modalidad presencial y carácter continuo, contará con un plan semiestructurado de cuatro años de duración y un cuerpo académico integrado por referentes locales, nacionales e internacionales.

La aprobación en el Consejo Académico constituye un nuevo paso en la consolidación de la oferta de posgrados de la institución, que hoy cuenta con programas acreditados y categorizados por CONEAU, y reafirma el compromiso de la casa de altos estudios local con la formación de excelencia y la defensa del conocimiento público.

La reforma del plan de estudio espera la aprobación del Consejo Superior de la UNMdP y su elevación para la correspondiente acreditación.