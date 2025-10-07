La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) presentó Humabot, su primer agente de inteligencia artificial desarrollado para responder consultas administrativas y fortalecer los procesos de acompañamiento a estudiantes y docentes en entornos virtuales y presenciales.

El proyecto fue llevado adelante por el Laboratorio de Inteligencias Artificiales (LIAS), junto con el Departamento de Ciencia de la Información y el Área de Educación a Distancia, con el apoyo de la Dirección General Administrativa, las secretarías de Coordinación, Comunicación y la Académica, y el Departamento de Informática.

En esta primera etapa, Humabot está alojado en el sitio web de la Facultad y responde consultas sobre las carreras a distancia de Bibliotecario Escolar (BIBES) y Licenciatura en Documentación (LICAD). En una segunda instancia, se prevé ampliar su cobertura a la totalidad de las carreras y áreas de la Facultad de Humanidades.

El Departamento de Ciencia de la Información aportó las bases de conocimiento que nutren al sistema, construidas a partir de guías, tutoriales y materiales institucionales. Además, se realizó un trabajo de análisis sobre el historial de correos electrónicos institucionales para identificar, validar y etiquetar respuestas frecuentes, garantizando información precisa y actualizada.

El desarrollo tecnológico de Humabot se realizó mediante la técnica de embeddings y cuenta con el soporte del modelo de lenguaje GPT-5, lo que le permite procesar y ofrecer respuestas coherentes, confiables y contextualizadas.

