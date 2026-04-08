La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata incorporará, a partir del segundo cuatrimestre, el Traductorado Público en Inglés como nueva carrera de grado, ampliando su oferta académica en respuesta a una demanda sostenida en la región.

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La propuesta busca cubrir una vacancia en el ámbito público, ya que actualmente la formación en traducción en la ciudad se encuentra restringida al sector privado, lo que limita el acceso a este campo profesional para numerosos estudiantes.

La carrera tendrá una duración de cuatro años y ofrecerá una formación integral que combina el estudio avanzado de la lengua inglesa con competencias en traducción, interpretación y asesoramiento lingüístico. El plan de estudios incluye áreas de formación lingüística, estudios culturales y formación jurídica, con el objetivo de preparar profesionales capaces de intervenir en la traducción de documentos oficiales, desempeñarse como intérpretes en organismos públicos y privados, actuar como peritos en el ámbito judicial y brindar asesoramiento especializado.

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Desde la institución señalaron que la formación de traductores públicos resulta estratégica en un contexto global marcado por la creciente circulación de información y documentos en distintos idiomas y sistemas jurídicos, donde el inglés ocupa un lugar central como lengua de comunicación internacional.

En ese marco, también destacaron que, pese al avance de las herramientas de traducción automática y la inteligencia artificial, el rol del traductor público continúa siendo clave en ámbitos que requieren precisión terminológica, interpretación contextual y responsabilidad legal.

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Con esta iniciativa, el Departamento de Lenguas Modernas fortalece su propuesta académica, que ya incluye el Profesorado Universitario de Inglés y la Licenciatura en Lengua Inglesa.

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La primera charla informativa se realizará el próximo viernes 17 a las 17:00 en la sede de la Facultad, y en los próximos meses se anunciarán nuevos encuentros abiertos para quienes estén interesados en conocer más detalles sobre la carrera y sus alcances profesionales.