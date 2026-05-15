Ferroautomora

Una mujer buscada por la Justicia de Mar Chiquita fue identificada en la Ferroautomotora
La imputada, de 44 años, era buscada por una causa de hurto y fue notificada para presentarse ante la Justicia sin quedar detenida.
La imputada, de 44 años, era buscada por una causa de hurto y fue notificada para presentarse ante la Justicia sin quedar detenida.
El sujeto, de 41 años, fue denunciado al 911. En total tenía casi 12 gramos de la sustancia.
El dispositivo recepcionará aceite vegetal usado, ecobotellas, desechos tecnológicos y neumáticos fuera de uso. Será de 10:00 a 14:00.
Las tarifas son $25.000 en primera y $30.000 en pullman entre Constitución y Mar del Plata.