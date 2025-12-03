Un hombre de 41 años fue interceptado este miércoles en la zona de la Terminal Ferroautomotora tras un llamado al 911 que alertó sobre un pasamanos en la vía pública. Personal del Comando de Patrulla Rural procedió a identificarlo y, al ser palpado, se le encontraron entre sus prendas diez envoltorios de nylon con una sustancia vegetal de color verde.

El test de orientación realizado en avenida Luro y Francia, donde fue interceptado el sujeto, arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 11,89 gramos. Ante esta situación, se procedió al secuestro de la sustancia y se dio intervención a la Fiscalía Temática de Estupefacientes, a cargo de Daniela Ledesma.

La fiscal dispuso que se notifique al imputado, se realice la constatación de domicilio y, de no mediar impedimento legal, se le otorgue la libertad conforme lo establece el artículo 161 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

