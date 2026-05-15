Una mujer de 44 años con pedido de captura activa fue identificada durante un operativo policial de prevención realizado en la Estación Ferroautomotora, en el marco de tareas de control e interceptación de pasajeros.

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Durante el operativo, los efectivos constataron que la mujer, domiciliada en Santa Elena, partido de Mar Chiquita, registraba un pedido de captura vigente por una causa de “hurto”, iniciada el 15 de septiembre de 2025.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Destacamento Ferroautomotor junto a efectivos del GTO de la Comisaría Cuarta, en cumplimiento de la Orden de Servicio N°45/26.

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La medida judicial había sido requerida por el Juzgado Correccional N°3 de Mar del Plata, a cargo de Soledad Hirigoyen.

Tras establecer comunicación con la autoridad judicial interviniente, se dispuso notificar a la mujer para que se presente a primera hora del lunes 18 a fin de regularizar su situación procesal, sin que se adoptaran medidas restrictivas de la libertad.

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