Eutanasia en España: cómo funciona el proceso legal que permite una muerte asistida
El caso de una mujer reavivó el debate sobre la legislación vigente y los pasos que deben cumplirse para acceder a esta práctica dentro del sistema sanitario.
El caso de una mujer reavivó el debate sobre la legislación vigente y los pasos que deben cumplirse para acceder a esta práctica dentro del sistema sanitario.
María tiene 63 años y está postrada hace siete por una enfermedad autoinmune que le produce dolores crónicos e intensos. “Cualquiera que pase 24 horas como yo pediría lo mismo”, señaló.
Luego de 10 horas de debate en el senado se aprobó el proyecto para tener una "muerte digna". El Poder Ejecutivo tendrá 180 días para reglamentarla.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que habilita la muerte asistida para mayores de edad con enfermedades terminales o dolores insoportables. Con 64 votos a favor y 29 en contra, el texto pasa ahora al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría.
El actor de 86 año tuvo dos ACV y recientemente expresó su deseo de ponerle fin a su vida. Donde vive, en Suiza, es legal.