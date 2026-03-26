Uruguay da un paso histórico hacia la legalización de la eutanasia: el Senado tiene la última palabra

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que habilita la muerte asistida para mayores de edad con enfermedades terminales o dolores insoportables. Con 64 votos a favor y 29 en contra, el texto pasa ahora al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría.