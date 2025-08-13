En la madrugada del 13 de agosto, la Cámara de Diputados de Uruguay dio media sanción a un proyecto que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, convirtiéndose en el tercer país de América Latina, junto con Colombia y Ecuador, en avanzar hacia un marco regulatorio para estas prácticas.

La iniciativa, debatida durante más de cinco horas, obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra, superando con holgura el mínimo de 50 adhesiones requerido. El texto garantiza “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir” y promete una muerte “indolora, apacible y respetuosa” para quienes la soliciten cumpliendo requisitos estrictos.

El procedimiento estará disponible para mayores de edad con plena capacidad psíquica que padezcan una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal, o sufran dolores insoportables. La solicitud deberá ser avalada por al menos dos profesionales de la salud, y sólo podrán acceder ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada.

Impulsada por el Frente Amplio y acompañada por sectores de la oposición, la norma es fruto de un trabajo legislativo iniciado a comienzos de 2025. El oficialismo en el Senado buscará ratificarla antes de fin de año, lo que dejaría a Uruguay con una legislación pionera en la región.

En el plano internacional, Bélgica, Países Bajos, España, Canadá y algunos estados de EE.UU. y Australia ya cuentan con marcos legales para la eutanasia. En Uruguay, una encuesta de Factum de 2022 reveló que el 77% de la población apoyaba su legalización en determinadas circunstancias, un respaldo social que, sumado a la mayoría parlamentaria, allana el camino para su aprobación definitiva.

Fuente: Infobae