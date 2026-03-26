El caso de Noelia Castillo volvió a poner en primer plano el debate sobre la eutanasia en España, un derecho que está regulado desde 2021 y que permite a ciertos pacientes solicitar ayuda médica para poner fin a su vida en condiciones específicas.

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La legislación española contempla esta práctica para personas que padecen enfermedades graves e incurables o sufrimientos crónicos que resultan intolerables y sin posibilidad de mejora. En ese marco, el sistema de salud ofrece un procedimiento garantizado, supervisado y con múltiples controles para asegurar que la decisión sea libre y consciente.

El trámite comienza con una solicitud formal del paciente, que debe realizarse por escrito tras recibir información médica completa sobre su diagnóstico, alternativas y cuidados disponibles. Luego se inicia un proceso de diálogo con el profesional de salud responsable, en el que se evalúan las condiciones clínicas y la voluntad de la persona.

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Uno de los puntos clave es que la petición debe reiterarse en el tiempo: el solicitante tiene que confirmar su decisión en más de una instancia, salvo en situaciones donde el deterioro sea inminente. Posteriormente, interviene un segundo médico independiente que revisa el caso y emite un informe para validar que se cumplan todos los requisitos legales.

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Además, cada caso es analizado por una comisión de garantía y evaluación, un organismo encargado de supervisar el proceso y autorizar la práctica. Este paso busca reforzar la transparencia y evitar posibles irregularidades.

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La normativa también establece que la eutanasia puede realizarse tanto en centros de salud como en el domicilio del paciente, y siempre dentro del sistema sanitario. Asimismo, los profesionales tienen derecho a objetar por razones de conciencia, aunque el Estado debe asegurar que el servicio esté disponible para quienes lo soliciten.

El procedimiento puede ser revocado en cualquier momento por la persona solicitante, lo que refuerza el carácter voluntario de la decisión.

En este contexto, la joven, quien atravesó un extenso proceso judicial antes de acceder a este derecho, reavivó la discusión pública sobre los límites entre la autonomía individual, el rol del Estado y la intervención de terceros en decisiones vinculadas al final de la vida.

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Noelia Castillo denunció haber sido víctima de abuso en el pasado, una experiencia que dejó secuelas profundas en su salud emocional. Con el paso del tiempo, su estado se fue deteriorando, tanto a nivel físico como psicológico, hasta llevarla a atravesar episodios de extrema angustia, incluido un intento de suicidio. Frente a ese contexto, y padeciendo una situación que consideraba irreversible, inició el camino legal para acceder a la eutanasia. Su historia expone no solo el derecho a decidir sobre el final de la vida, sino también la complejidad de los factores personales, médicos y sociales que intervienen en este tipo de decisiones.