El Gobierno oficializó la designación de Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica
El exdiputado asumirá la representación diplomática en Bruselas tras una decisión formalizada por decreto presidencial.
El exdiputado asumirá la representación diplomática en Bruselas tras una decisión formalizada por decreto presidencial.
La ceremonia se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Fabrizio Nicoletti comenzó oficialmente su gestión como representante del gobierno italiano en la Argentina.
La policía inglesa arrestó este lunes a Peter Mandelson, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público en medio de una investigación relacionada con sus vínculos con el fallecido financista americano, cuyos archivos revelados han puesto bajo escrutinio a varias figuras del establishment inglés.
El presidente lo había elegido previamente para encabezar la embajada argentina en Washington.
Así lo rubricó el Ejecutivo nacional tras que el Senado diera el acuerdo a la designación y que oportunamente el gobierno de Brasil concediese el plácet de estilo al ex gobernador y ex vicepresidente.
Dmitry Feoktistov, embajador ruso, se reunió con el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Lazzeretti y firmó un convenio de cooperación entre la Universidad Estatal de Pskov de la Federación Rusa y la institución nacional. Fue distinguido por el Concejo Deliberante como visitante ilust