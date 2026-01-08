Afirman que en Mar del Plata hay 500 familias rusas

Dmitry Feoktistov, embajador ruso, se reunió con el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Lazzeretti y firmó un convenio de cooperación entre la Universidad Estatal de Pskov de la Federación Rusa y la institución nacional. Fue distinguido por el Concejo Deliberante como visitante ilust