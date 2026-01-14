El presidente Javier Milei recibió hoy al nuevo embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, quien presentó sus cartas credenciales durante una ceremonia oficial realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en la ciudad de Buenos Aires.

El acto protocolar marcó el inicio formal de la misión diplomática de Nicoletti en el país. El mandatario estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno.

El diplomático representará al gobierno italiano encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, considerada una de las principales aliadas internacionales de Milei debido a la afinidad ideológica entre ambas administraciones.

En la previa de la ceremonia, Nicoletti mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo. En ese encuentro, el funcionario argentino destacó “la importancia que tendrá el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para incrementar las exportaciones y el nivel de las inversiones entre Argentina e Italia”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

