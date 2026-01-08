El presidente Javier Milei designó al exdiputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante el Reino de Bélgica, a través del Decreto 6/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Según el texto oficial, el nombramiento se realizó “en comisión” debido al receso del Congreso, una figura prevista para asegurar el funcionamiento del servicio exterior. El decreto sostiene que Iglesias “reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias” para el cargo.

Además, el Gobierno destacó que Bélgica ya había otorgado el plácet de estilo solicitado por la gestión de Milei en noviembre del año pasado, un paso clave para concretar la designación diplomática.

El perfil de Iglesias y su vínculo con Milei y Europa

Fernando Iglesias finalizó su mandato como diputado nacional el 10 de diciembre pasado. Aliado de La Libertad Avanza, mantuvo una relación política cercana con Javier Milei, quien lo incluyó en varios viajes oficiales al exterior.

En el plano internacional, Iglesias fue uno de los principales impulsores del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un punto que le valió reconocimiento en Bruselas.

Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, promovió debates con legisladores extranjeros y participó activamente en reuniones sobre la agenda bilateral Argentina–Bélgica y el vínculo con la UE.

En octubre pasado, durante una visita a Bruselas, el entonces legislador afirmó que “el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el incremento del comercio y las inversiones belgas en Argentina están en el centro de la agenda”.

Fuente: TN