La Policía Metropolitana anunció que detuvo a un hombre de 72 años el lunes en un domicilio del barrio de Camden, en el norte de Londres, sospechado de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas. Aunque la práctica policial británica evita identificar oficialmente al detenido, fuentes y medios lo señalan como Peter Mandelson, quien fue enviado diplomático en Washington tras una larga carrera política.

El arresto forma parte de una investigación ampliada tras la publicación reciente de una vasta cantidad de documentos vinculados al caso del financista estadounidense Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. La pesquisa indaga posibles irregularidades en la conducta de Mandelson en años anteriores, incluidas revelaciones sobre comunicaciones con Epstein después de la condena de este último en 2008.

Mandelson fue destituido de su cargo de embajador en 2025 luego de que salieran a la luz mensajes que mostraban una relación prolongada con Epstein tras su condena. Más adelante, renunció también a su escaño en la Cámara de los Lores mientras se examinaban más antecedentes sobre sus vínculos personales y profesionales con el polémico financista.

La detención se produce pocos días después de que la Policía británica arrestara al expríncipe Andrew en otro frente de la misma investigación, también relacionado con sus lazos con Epstein. En ambos casos, las autoridades están revisando extensos archivos para determinar si hubo intercambio de información sensible o conducta indebida en el ejercicio de funciones oficiales.

Hasta el momento no se han presentado cargos formales en contra de Mandelson, y permanece en custodia mientras avanza la pesquisa. El caso ha generado un gran interés político y mediático en el Reino Unido, en medio de cuestionamientos sobre las decisiones que rodearon su nombramiento como diplomático y la gestión de altos funcionarios que lo respaldaron.

