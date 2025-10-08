Diputados aprobó el proyecto que busca limitar los DNU de Milei
Fue con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 7 abstenciones. El Gobierno ya comunicó que vetará el proyecto.
Fue con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 7 abstenciones. El Gobierno ya comunicó que vetará el proyecto.
La Casa Rosada gana aire político en medio de la pulseada por los decretos.
El Presidente firmó un DNU que redistribuye áreas clave, devuelve el RENAPER y Deportes al Ministerio del Interior y redefine el rol de Turismo, Ambiente y Comunicación dentro del organigrama nacional.