El Gobierno nacional volvió a ajustar su organigrama tras las tensiones internas que generó la última reforma administrativa. Con un nuevo DNU, Javier Milei redistribuyó áreas clave entre Interior, Seguridad y Jefatura de Gabinete, en un intento por ordenar funciones, recuperar control estratégico y preparar el terreno político para fin de año.

El presidente Javier Milei firmó en las últimas horas un Decreto de Necesidad y Urgencia que vuelve a modificar el esquema ministerial del Gobierno nacional. La medida, que será publicada este jueves en el Boletín Oficial, redefine competencias entre Interior, Seguridad y Jefatura de Gabinete, y deshace parte de lo anunciado días atrás en el Decreto 793/2025.

Uno de los cambios más relevantes es el regreso del RENAPER al Ministerio del Interior. El organismo había sido trasladado recientemente a la órbita de Seguridad, pero ahora vuelve al área que históricamente lo administró. Aunque Migraciones seguirá en Seguridad, los Centros de Frontera volverán a depender de Interior, lo que le otorga a Diego Santilli mayor capacidad de gestión territorial.

El decreto también divide la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Daniel Scioli continuará al frente de Turismo y Ambiente, mientras que Deportes pasará a funcionar como subsecretaría dentro de Interior. La intención oficial es convertir esa área en una herramienta de negociación política con las provincias. Por ahora, Diógenes de Urquiza Anchorena permanecerá en el puesto hasta febrero.

Otro ajuste significativo es la absorción de la Secretaría de Comunicación y Medios por parte de la Jefatura de Gabinete. Con esta modificación, Manuel Adorni sumará el control de la Vocería Presidencial y de los Medios Públicos. En paralelo, Interior creará un área específica para reforzar el vínculo con el Congreso y agilizar la articulación legislativa.

Desde la Casa Rosada reconocen que habrá nuevas modificaciones en las próximas semanas, especialmente por la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, que asumirán sus bancas legislativas el 10 de diciembre. El Gobierno busca cerrar el año con un esquema de mando más ordenado y un gabinete ajustado a las necesidades políticas del oficialismo.

Fuente: Infobae