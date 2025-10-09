El oficialismo logró frenar el punto más sensible de la reforma: el artículo 3 no alcanzó la mayoría absoluta y el proyecto deberá regresar a la Cámara alta.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en general, la reforma de la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y los decretos delegados, pero introdujo cambios que obligan a que el texto vuelva al Senado.

El Gobierno se anotó un respiro al conseguir que el artículo 3, el que establecía un límite temporal para que los DNU pierdan vigencia si no son refrendados, no alcanzara la mayoría agravada de 129 votos: obtuvo 127 afirmativos. La votación en general cerró con 140 a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, en su mayoría de la UCR.

El corazón del debate es la intención de acotar el margen del Poder Ejecutivo para dictar DNU: la reforma dispone que con el rechazo de una sola cámara el decreto quede sin efecto (hoy se requieren ambas), y buscaba además fijar un plazo de 90 días para su convalidación legislativa. Ese “reloj” quedó en suspenso por la caída del artículo 3, por lo que el texto deberá ser revisado nuevamente por el Senado, que había dado media sanción.

Desde el oficialismo, la avanzada opositora fue calificada de “desestabilizante”. Nicolás Mayoraz, titular de Asuntos Constitucionales, sostuvo que el proyecto “instala un gobierno del Congreso” y rompe el equilibrio de poderes. En sintonía, el libertario Álvaro Martínez aseguró que “cada vez que el kirchnerismo no gobierna, entorpece”, mientras que Damián Arabia (PRO) pidió a los bloques dialoguistas no “ser funcionales” al intento de bloquear al Ejecutivo.

La oposición que promovió la reforma replicó que no se trata de impedir el uso de DNU, sino de evitar su abuso y eludir la “sanción ficta” de la ley 26.122. Nicolás Massot (Encuentro Federal) afirmó que la norma “obliga al Gobierno a construir mayorías” y Miguel Pichetto, que en 2006 acompañó la ley vigente, sostuvo que el uso intensivo de vetos y decretos “degrada la vida democrática”. Juan López (Coalición Cívica) repartió críticas: al kirchnerismo por el pasado y al oficialismo por el “abuso actual”.

La UCR quedó partida: mientras el bloque que conduce Rodrigo De Loredo impulsó que la reforma rija desde 2027 para no “desestabilizar institucionalmente” al Gobierno, Julio Cobos se desmarcó y apoyó los cambios por considerar necesario que los DNU “tengan el mismo estándar que una ley”.

Con el artículo clave sin la mayoría requerida, el oficialismo ganó tiempo. La pelota vuelve al Senado, que deberá decidir si insiste con su versión original, acepta las modificaciones o busca una nueva redacción para ordenar, de una vez, el tablero de los decretos.

Fuente: Dib