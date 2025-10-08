En una sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación, la oposición aprobó una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para restringir las facultades del presidente Javier Milei. El proyecto, impulsado por el bloque opositor, sufrió modificaciones durante el debate, por lo que retornará al Senado para su revisión antes de convertirse en ley.

Ads

La aprobación se dio con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 7 abstenciones, aunque el Ejecutivo adelantó que la vetará. En la previa de la sesión hubo cruces y acusaciones entre los distintos bloques.

El texto, que ya cuenta con media sanción del Senado, establece que el Congreso dispondrá de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU. En caso de no hacerlo, los decretos perderían efecto automáticamente.

Ads

Puede interesarte

Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU permanezcan vigentes, lo que facultaría a la oposición a invalidarlos mediante mayoría en una sola de ellas.

De sancionarse, esta reforma impondría una restricción significativa al margen de acción del Poder Ejecutivo, en un contexto de minoría parlamentaria del Gobierno, obligándolo a negociar consensos amplios para avanzar en su agenda legislativa.

Ads

Fuente: con información de TN e Infobae