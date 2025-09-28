Demócratas

Tensión en Estados Unidos: el Congreso divide su pulseada por fondos y salud pública
El enfrentamiento gira en torno al financiamiento del Estado y al futuro de los subsidios de salud del Obamacare.
El enfrentamiento gira en torno al financiamiento del Estado y al futuro de los subsidios de salud del Obamacare.
Las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso se estancaron y la administración de Donald Trump enfrenta la amenaza de un colapso presupuestario.
El pedido se produjo luego de que esta semana se difundieran miles de documentos vinculados a la investigación sobre el financista.
Publicó un montaje en el que puso a la Harris hablando en un acto comunista.
Lo hizo a través de un comunicado publicado en el The New York Times. “Pero la única batalla que no puede ganar es la batalla contra el tiempo”, sentenció.
El anuncio de la apertura de un proceso de destitución contra Trump llega tras la revelación de que el presidente bloqueó fondos de asistencia a Ucrania y de que habría coaccionado a ese país para que se investigara a Biden y a su familia.