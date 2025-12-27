El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Departamento de Justicia a publicar todos los expedientes del caso Jeffrey Epstein que mencionen a dirigentes del Partido Demócrata. El pedido se produjo luego de que esta semana se difundieran miles de documentos vinculados a la investigación sobre el financista, fallecido en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores con fines sexuales.

Los nuevos archivos incluyen referencias al propio Trump, entre ellas registros de vuelos en el jet privado de Epstein. El mandatario, que en el pasado mantuvo una relación social con el financista, se distanció públicamente de él cuando se conocieron las denuncias y ha evitado pronunciarse en detalle sobre el caso.

En su plataforma Truth Social, Trump afirmó que el Departamento de Justicia debería “avergonzar” a los demócratas que hayan tenido vínculos con Epstein y reclamó que se difundan todos los nombres mencionados en los expedientes. También sostuvo que la publicación parcial de documentos responde a presiones políticas.

El Departamento de Justicia comenzó la divulgación de los archivos la semana pasada, aunque no cumplió con la fecha límite del 19 de diciembre establecida por ley para publicar la totalidad del material. El fiscal general adjunto Todd Blanche atribuyó el retraso a la necesidad de proteger la identidad de las víctimas.

El organismo también señaló que algunos documentos contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas” sobre Trump, presentadas ante el FBI antes de las elecciones de 2020. No se precisó cuáles de esas acusaciones carecen de sustento.

Las revelaciones reavivaron el interés público en la red de contactos de Epstein, que incluía figuras de la política, el empresariado y el entretenimiento. Trump no especificó qué dirigentes demócratas podrían aparecer en los archivos cuya publicación reclama.

Fuente: con información de Clarín