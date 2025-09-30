A menos de 24 horas de la fecha límite, el Congreso de Estados Unidos continúa dividido y el país se encamina a un nuevo cierre de Gobierno. El debate gira en torno a los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare), que los demócratas buscan ampliar a cambio de aprobar la ley de financiamiento, mientras que los republicanos insisten en votarla sin condiciones.

El presidente Donald Trump recibió el lunes a los principales líderes del Capitolio en el Despacho Oval, pero la reunión terminó sin avances. Horas después, la titularidad del Senado, en manos del republicano John Thune, convocó a una nueva votación sobre el plan de financiamiento de su partido, que ya había sido rechazado por los demócratas.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, responsabilizó a Trump por la falta de acuerdo. “Ahora está en manos del presidente. Puede evitar un cierre si logra que el líder republicano acepte lo que queremos”, sostuvo. Desde el oficialismo, en tanto, acusan a los demócratas de “usar como rehén” el financiamiento del Estado para imponer sus demandas.

En caso de que no se apruebe un nuevo presupuesto, se produciría el primer cierre de la segunda administración Trump. Esto implicaría suspensiones de empleados federales, reducción de servicios esenciales y un fuerte impacto económico en plena incertidumbre política.

Los republicanos confían en que, frente a las protestas públicas por la pérdida de servicios, los demócratas terminen cediendo. Sin embargo, la oposición mantiene su postura: “No podemos dejar que millones de estadounidenses pierdan su cobertura de salud”, advirtió el senador demócrata Peter Welch.

El escenario es incierto y la cuenta regresiva avanza. Lo que ocurra en las próximas horas en el Senado será clave para definir si Estados Unidos logra evitar un nuevo shutdown o si vuelve a encenderse una crisis política y económica de alcance global.

Fuente: AP