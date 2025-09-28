Estados Unidos enfrenta otra vez la amenaza de un cierre del gobierno federal, una situación que interrumpiría servicios básicos, paralizaría agencias públicas y dejaría sin salario a cientos de miles de empleados estatales. La pulseada, que se repite casi cada año en la política estadounidense, tiene un trasfondo particularmente sensible: el futuro del sistema de salud.

Ads

El plazo para alcanzar un acuerdo vence el martes a la medianoche. Los republicanos, que controlan el Senado, presionan para aprobar una prórroga de siete semanas del presupuesto que ya fue votada en la Cámara de Representantes.

Los demócratas, liderados por Chuck Schumer, condicionan su apoyo a la apertura inmediata de negociaciones sobre la continuidad de los créditos fiscales que abaratan los seguros médicos creados bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, más conocida como Obamacare.

Ads

Puede interesarte

El presidente Donald Trump convocó a los principales referentes de ambos partidos a una reunión clave mañana en la Casa Blanca. El mandatario busca asegurar los votos necesarios en el Senado para evitar la parálisis, aunque semanas atrás canceló abruptamente un encuentro similar al rechazar las demandas demócratas.

La Casa Blanca ya instruyó a las agencias a prepararse para despidos temporales de personal. El desenlace, que se conocerá en las próximas horas, marcará el rumbo político de la recta final del año electoral estadounidense.

Ads

Fuente: AP