corte autovía 2

Corte en la Autovía 2: fuerte reclamo contra la baja de programas sociales
Desde el Partido Obrero advierten que la medida afecta a trabajadores precarizados y anticipan que las protestas continuarán.
Desde el Partido Obrero advierten que la medida afecta a trabajadores precarizados y anticipan que las protestas continuarán.
El intendente apuntó contra de las organizaciones sociales y políticas que esta mañana cortaron el paso en el acceso a la ciudad, quienes se manifestaron en apoyo a Cristina Kirchner.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 391 y las víctimas, todas conscientes, fueron trasladadas al Hospital Interzonal con politraumatismos.
Es por trabajos que comenzarán este lunes y que tienen como objetivo principal la puesta en valor y ampliación de un puente.
Así lo expresó Walter Orozco, del Polo Obrero quien en el lugar dijo que esperan respuestas del municipio y la provincia.
En el regreso del fin de semana largo, desde las 15, las agrupaciones que pertenecen al Frente Milagro Sala de Mar del Plata impiden la circulación por la vía hacia Capital Federal, a la altura del barrio La Florida. Reclaman la entrega de guardapolvos.