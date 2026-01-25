Personal del Cuartel de Bomberos Camet intervino este sábado en un siniestro vial ocurrido en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 391, donde se produjo una colisión entre una formación ferroviaria y un automóvil Peugeot 206.

Al arribar al lugar, la dotación constató que los ocupantes del vehículo ya se encontraban fuera del rodado.

Una mujer estaba siendo evaluada por personal médico del SAME, mientras que un joven de 23 años fue trasladado en una ambulancia proveniente de Santa Clara del Mar. Además, un hombre de 40 años fue derivado en ambulancia del SAME.

Las tres personas fueron trasladadas conscientes al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, presentando politraumatismos varios.

El tren involucrado corresponde a la formación N° 304. El vehículo fue inertizado y el personal de Bomberos permaneció en el lugar a la espera de instrucciones de la autoridad federal para liberar la dotación.

