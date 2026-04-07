En el marco de la jornada nacional de lucha, organizaciones sociales realizaron cortes en distintos puntos, incluyendo la Ruta 2 a la altura de Mar del Plata. La protesta se da en rechazo a la eliminación de programas sociales que alcanzaban a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Ads

Puede interesarte

En ese contexto, la dirigente del Partido Obrero, Liliana Gregorini, explicó que el recorte impacta directamente en trabajadores precarizados. Según indicó, muchos de ellos dependían de un ingreso mensual de 78 mil pesos que funcionaba como complemento para cubrir necesidades básicas.

“El único ingreso que algunos tenían”, remarcó Gregorini, al tiempo que detalló que ese dinero se utilizaba para gastos cotidianos como alimentos, pañales, garrafas o compras en comercios de barrio, sin margen para otro tipo de consumo.

Ads

Además, el referente cuestionó la decisión en un contexto económico adverso, con despidos y cierres de actividades. En ese sentido, advirtió que las medidas de fuerza continuarán y podrían profundizarse si no hay respuestas a los reclamos planteados.

Ads