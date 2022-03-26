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Mundial de Clubes: Liverpool le ganó a Flamengo y gritó campeón
River se durmió en el final y perdió la Copa Libertadores
Perú sorprendió, eliminó a Uruguay y se enfrentará a Chile en semis
Venezuela y Perú no se sacaron ventajas en Porto Alegre
Champions League: Liverpool gritó campeón en Madrid
Lionel Messi logró su décima Liga en 15 temporadas con Barcelona
Aldosivi sufrió pero consiguió el pase en la CopaSuperliga
El Tiburón recibió al "Canalla" en el José María Minella por la CopaSuperliga y sufrió una derrota por 2 a 1. Sin embargo, el resultado global permitió que el "Tiburón" clasifique por el 3 a 2 a favor.
Aldosivi enfrentará a Rosario Central por la Copa Superliga
Tras finalizar el torneo, el "Tiburón" retomará este martes los entrenamientos de cara a los 16avos del nuevo certamen. El debut será el lunes 15 en Rosario y la vuelta una semana después en Mar del Plata.
Aldosivi empató con Boca y se quedó sin Copa Sudamericana
El "Tiburón" cerró la SuperLiga con un empate por 1 a 1 ante Boca Juniors en el José María Minella. De esta forma, no logró meterse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.