Concesionarias, con la soga al cuello: "Sin trabajo no habrá posibilidad de escala, salario o convenio"
Desde SMATA sostienen que analizan medidas para evitar más despidos, los que alcanzan los 264 mil entre todos los gremios industriales.
Desde SMATA sostienen que analizan medidas para evitar más despidos, los que alcanzan los 264 mil entre todos los gremios industriales.
Según el Gerente de la Cámara de Comercio Automotor, "aumentaría la demanda".
El flamante sistema RUNA permite registrar vehículos de forma online, con un 20% de descuento adicional y entrega directa de chapas patente en concesionarias.
Fue atrapado en Rawson entre España y Jujuy, luego de darse a la fuga.
El Gobierno nacional habilitó el funcionamiento de once actividades en el partido de General Pueyrredon.
Así lo indicó la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA): "Este desempeño sesgado por la crisis sanitaria refleja una caída del 88,3% respecto a las 37.321 unidades del mismo mes de 2019".
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzzino, le reclamó al Gobierno nacional que anule los cambios en los contratos de Participación Público Privada (PPP) que transfirieron a los municipios la obligación de asistencia que antes tenían las empresas.