El Gobierno de Javier Milei oficializó el lanzamiento del sistema Registro Único Nacional de Automotores (RUNA), la nueva plataforma digital para inscribir autos 0 km sin necesidad de asistir a los registros seccionales. Lo hizo mediante la Disposición 745/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial.

El sistema ya rige desde febrero pasado para motos, pero ahora se permitirá inscribir vehículos de manera online y un 20% más barato. El proceso digital agiliza la gestión, reduce costos y facilita la entrega de chapas patente directamente en las concesionarias, listas para circular.

A raíz de la implementación de este sistema, desde el Ministerio de Justicia se aclaró que las concesionarias contarán con las chapas patente para colocar en los vehículos inscriptos digitalmente a través del RUNA.

Este trámite es totalmente a distancia e incluso se puede abonar el arancel desde la web. Luego, una vez realizado el pago, el titular recibe el título por mail y la cédula verde en la aplicación Mi Argentina. El siguiente y último paso es retirar el vehículo por la concesionaria.

