Con motivo de las bajas ventas de vehículos y los despidos en todo el sector industrial, el secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) seccional Mar del Plata, Sergio Arista, apuntó contra las medidas económicas del Gobierno de Javier Milei y advirtió que "nada de lo que está en juego le va a servir a los argentinos".

Ante la preocupante situación, Arista se refirió al trasfondo que vive el sector automotriz, donde mencionó: “El correlato de este contexto es que desde diciembre sostenemos la actividad en lo macro, pero en lo micro lo que ocurre, apelando al diálogo, es que hubo una merma en la venta por el enfriamiento de la economía y en el último acuerdo salarial pactamos sostener las fuentes de trabajo. Lamentablemente, esta situación adversa en todas las actividades, particularmente en los servicios y en la zona de Mar del Plata, repercute porque no tenemos industria”.

De ese modo, aseguró que es de público conocimiento que “si faltan alimentos o consumo, un auto no es de primera necesidad”, por lo que “en consenso con las concesionarias” analizan medidas para “pasar este transe, pero con trabajo”.

Y a pesar de que el referente del gremio fue consultado por los seis despidos de una concesionaria de la ciudad, ubicada en avenida Champagnat y Rawson, aclaró que esa problemática ya la han “encausado” y señaló: “Nos gustaría plantear el tema macro. Lo que está en juego mañana tiene que ver con esto porque en Argentina, los gremios industriales ya llevamos 264 mil trabajadores despedidos; 120 mil por la UOCRA, 12 mil por SMATA y 16 mil por la UOM”.

No obstante, Arista sostuvo que desde diciembre el sindicato cuenta con “más de 70 mil trabajadores acordando bajo el artículo 223 bis o alguna tentativa para mantener las fuentes de trabajo”. Dejó entrever su preocupación y comentó que “en las regiones repercutirá en no tener industria porque no hay consumo”.

“Este modelo ya lo vivimos…264 mil trabajadores de diciembre a la fecha fueron despedidos y 70 mil por lo menos en nuestra organización, y si en Mar del Plata no tenemos esa nobleza de dialogar y entender que la fuente de trabajo es central, es inevitable. Creemos que nada de lo que está en juego le va a servir a los argentinos. Sin trabajo no habrá posibilidad de escala, salario o convenio”, sentenció.