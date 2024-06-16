empresas industriales

Concesionarias, con la soga al cuello: "Sin trabajo no habrá posibilidad de escala, salario o convenio"
Desde SMATA sostienen que analizan medidas para evitar más despidos, los que alcanzan los 264 mil entre todos los gremios industriales.
Desde SMATA sostienen que analizan medidas para evitar más despidos, los que alcanzan los 264 mil entre todos los gremios industriales.
El Grupo de Análisis Industrial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de nuestra ciudad realizó un informe sobre las exportaciones industriales del Partido de General Pueyrredon.