El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una eliminación y reducción de los impuestos que pesan sobre la comercialización de autos y motos nuevos. La medida entrará en vigencia a partir de la semana que viene..

Si bien el número no es preciso, algunos estudios indicaron que los rodados que abonaron la escala uno durante el 2024 fueron alrededor de 35 mil y los de la escala 2 unos 1200. Esta medida reduciría el precio de los vehículos hasta en un 20%.

Sobre esto, Carlos Freijo, gerente de la Cámara de Comercio Automotor dialogó con El Marplatense y dijo: "Si el Gobierno está dispuesto a quitarlo, sería viable porque es un tributo distorsivo y hasta injusto porque se les aplicó en su momento a los mal llamados autos de lujo. En todo caso tendrían que haber hablado de vehículos de determinados valores porque esos marcan el equipamiento y la calidad del vehículo, que en muchos casos se usa para trabajar o viajar".

"El impuesto fue oportunista y este es el momento para que realmente se dé de baja y de alguna manera repercutir y mejorar las ventas, porque esto va a llevar a que el vehículo pierda un gran valor y sea más accesible al público en general. Los vehículos cero kilómetro tienen de agregado en impuestos más del 50% de su valor, por lo tanto, es muy importante esta baja. Esto va a mejorar el mercado, por eso es imprescindible que se entienda que si bajan los precios, la demanda aumenta", agregó.

Y explicó que "lo que sucederá el 31 de enero es que variarán los valores de tope del sector de vehículo de tapa 1 y 2. No es beneficioso anunciar medidas que se proyectan, cuando ni siquiera salen. Así que esperamos que si lo lleven a cabo para que de alguna manera el mercado vuelva a estabilizarse porque si no hace, se genera incertidumbre y el público no reacciona. Cuando el dólar está estable, la gente puede planificar y comienza a invertir de nuevo".