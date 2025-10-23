comisaría 3

Así atacaron a balazos al dirigente del SOIP: “Esto es para que aprendas a respetar a la gente”

Se conocieron las cámaras de seguridad de la oficina del gremio, donde ayer Adolfo Echeverría fue abordado por dos sujetos encapuchados y vestidos de fileteros, que le pegaron patadas y le efectuaron un disparo en una pierna.