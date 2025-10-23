comisaría 3

Entraron en banda a una casa, ataron a una mujer y robaron 9 mil dólares
El hecho ocurrió en el barrio Peralta Ramos. La persecución policial llego hasta el barrio Santa Rita donde los pudieron interceptar.
El hecho ocurrió en el barrio Peralta Ramos. La persecución policial llego hasta el barrio Santa Rita donde los pudieron interceptar.
Se llevaron una rueda de auxilio y un matafuegos. Fueron interceptados cuando circulaban con el botín por Posada y Arana y Goiri.
Fue en el marco de procedimientos realizados tras denuncias vecinales.Además se desmanteló una carpa instalada en el espacio público y ocupada por una pareja.
Se conocieron las cámaras de seguridad de la oficina del gremio, donde ayer Adolfo Echeverría fue abordado por dos sujetos encapuchados y vestidos de fileteros, que le pegaron patadas y le efectuaron un disparo en una pierna.
Ocurrió en una vivienda del barrio Termas Huinco. El sujeto, de 33 años, tenía una orden de restricción contra la mujer.
La víctima fue ferozmente golpeada por un sujeto que ingresó a su casa para intentar robarle, pero los vecinos dieron rápido aviso a la policía, que logró reducir al delincuente.