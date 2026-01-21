El Municipio llevó adelante operativos conjuntos de desalojo y recuperación del espacio público en distintos puntos de la ciudad, a partir de denuncias vecinales, con el objetivo de garantizar la seguridad, la libre circulación y el uso adecuado de los ámbitos comunes.

Ads

Las intervenciones fueron coordinadas por la Secretaría de Seguridad y contaron con la participación de la Patrulla Municipal, Defensa Civil y personal de la Comisaría 3ª. Los procedimientos se desarrollaron de manera ordenada y sin incidentes, y permitieron liberar espacios públicos ocupados de forma irregular.

Uno de los operativos se realizó en la intersección de Talcahuano y Juan B. Justo, donde se desalojó un terreno privado que estaba siendo ocupado ilegalmente por trapitos. En el lugar fueron retirados dos hombres y se procedió al tapiado del inmueble y a la puesta en condiciones del predio para evitar nuevas ocupaciones.

Ads

Puede interesarte

Posteriormente, se llevó a cabo otro procedimiento en Ayolas y la costa, donde se desmanteló una carpa instalada en el espacio público y ocupada por una pareja, también a partir de denuncias de vecinos. La intervención permitió liberar el área y restablecer la circulación y la seguridad en la zona.

Ads