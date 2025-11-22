Dos hombres de 36 y 20 años fueron detenidos en el barrio Colinas de Peralta Ramos tras ser descubierto con elementos que habían sido robados de un auto estacionado minutos antes.

Un hombre de 44 años fue quien alertó al 911 sobre el robo sufrido. Su auto, un Chevrolet Agile, estaba estacionado en la vía pública y sus vidrios fueron destrozados, lo que permitió que de su interior sustrajeran una rueda de auxilio y un matafuegos.

Personal de la Comisaría Tercera comenzó la búsqueda de los delincuentes, los cuales fueron interceptados finalmente en la zona de Posada y Arana y Goiri: en su poder tenían los elementos sustraídos.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, conducida por Facundo De la Canale, quien dispuso la notificación de ambos imputados por el delito de “robo”. Los bienes recuperados fueron restituidos a su propietario.

