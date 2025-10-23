Los imputados están acusados de haber cometido un robo doblemente agravado por escalamiento en poblado y en banda, además de encubrimiento, tras asaltar una vivienda en la zona sur de la ciudad y huir con una importante suma de dinero y alhajas.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 16ta, Comisaría 3ra, el Comando de Patrullas y la DDI constataron que cuatro delincuentes habían ingresado al domicilio, reduciendo sin armas a las personas presentes, entre ellas una mujer de 55 años, a quien ataron y provocaron lesiones leves en las muñecas.

Los ladrones se llevaron 9 mil dólares, más de 212 mil pesos en efectivo, tres celulares, alhajas y otros objetos de valor, guardados en una mochila azul propiedad de una de las víctimas. Luego escaparon en un Fiat Siena negro, que también fue secuestrado durante el operativo.

Gracias a un rápido accionar policial, se logró interceptar el vehículo en Camuzzo y Hernandarias, donde fueron aprehendidos tres de los sospechosos. El cuarto integrante del grupo intentó escapar corriendo pero fue capturado a los pocos metros, en Irala al 7800, aún con la mochila y el dinero en su poder.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 74 años y dos mujeres, de 55 y 25 años. En tanto, los detenidos tienen entre 18 y 28 años y fueron trasladados a la Unidad Penal N° 44, por disposición del fiscal Mariano Moyano, titular de la UFI N° 13.

Actualmente están trabajando en profundizar la investigación para determinar si los aprehendidos están vinculados con otros robos similares en la ciudad.