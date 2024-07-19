Gastronómicos detectan "baja demanda de consumo" en la primera semana del receso invernal
Así lo indicaron trabajadores de locales ubicados en el centro. Además afirmaron mantener altas esperanzas por el Día del Amigo.
Así lo indicaron trabajadores de locales ubicados en el centro. Además afirmaron mantener altas esperanzas por el Día del Amigo.
Los locales gastronómicos deben cerrar a las 23 y ofrecen beneficios a sus clientes para enfrentar el límite del horario. Rodolfo Parato, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, manifestó que "pedimos que nos acompañen para fomentar el estímulo comercial" y agregó que "con
Será este lunes a partir de las 11, a la altura del Museo Mar. #NecesitamosTrabajar es la premisa de la manifestación.
Así lo expresó Avedis Sahakian, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastrónomica (AEHG), al celebrar la reapertura pero señalar la "intención de trabajar hasta las 10 de la noche".
El Intendente Guillermo Montenegro firmó este martes la resolución que habilitó a los comerciantes gastronómicos a reabrir sus puertas. Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica celebraron la medida. Sin embargo, Hernán Szkrohal, referente del sector, indicó que "lo ideal hubiese sido una
Tras el aumento de casos de coronavirus en Mar del Plata, los comerciantes perdieron la ilusión de que el permiso precario de reapertura se amplíe prontamente al resto del sector. "No se puede seguir acumulando deudas, menos con la falta de certezas que hay", expresó el empresario Hernán Szkrohal.
Mientras los gastronómicos de Mar del Plata se movilizan, la Provincia insiste en no autorizar la actividad. Trabajadores y empresarios se movilizaron este martes y reclamaron la repaertura mediante la instalación de un "restaurante a cielo abierto".
Apoyados en la situación epidemiológica de la ciudad, empresarios y trabajadores del sector montaron un "restaurante a cielo abierto" con mesas y sillas frente a la Municipalidad para pedir por la reapertura. El protocolo fue elevado a Provincia y esperan la aprobación.
Con la presencia de funcionarios municipales como comensales, el sector presentó su protocolo en un ensayo realizado este miércoles en un café del microcentro para reabrir sus comercios.
Así lo manifestó el empresario Hernán Szkrohal durante la prueba pilota que se llevó a cabo este miércoles por la mañana. Y avisó que en caso de respuesta negativa de Provincia "en las próximas semanas serán muchos los colegas que cerrarán sus puertas".
Los comercios minoristas y gastronómicos cantarán el himno nacional frente a la Catedral, ubicada en San Martín y Bartolomé Mitre, este lunes 25 de mayo a las 10 de la mañana para volver a exigir al gobierno de la provincia la reapertura de sus negocios.