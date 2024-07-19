comerciantes gastronómicos

Gastronómicos: "Con los casos en aumento, disminuyó el público en los negocios"

Tras el aumento de casos de coronavirus en Mar del Plata, los comerciantes perdieron la ilusión de que el permiso precario de reapertura se amplíe prontamente al resto del sector. "No se puede seguir acumulando deudas, menos con la falta de certezas que hay", expresó el empresario Hernán Szkrohal.